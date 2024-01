Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | svelata in Tv la data delle loro nozze

Leggi Anche Raoul Bova sulla compagna Rocio Munoz Morales: 'Mi fa innamorare ogni giorno' Leggi Anche Paolo Ciavarro e: 'Ecco quando ci sposeremo' 'Le ho spiegato di aver conosciuto ...... sabato 13 gennaio, su Canale5 , Silvia Toffanin ha avuto ospiti in studio due ex concorrenti del Grande Fratello molto amati e seguiti dal pubblico:e Paolo Ciavarro . La ...La storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua a gonfie vele. Un colpo di fulmine all'interno della Casa del Grande Fratello: da allora non si sono mai più ...Un 2023 pieno d'amore e di coraggio per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia sarà ospite a Verissimo sabato 13 gennaio, dalle 16.30 su Canale 5. Dopo essersi conosciuti nella casa del… Leggi ...