Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Verissimo svelano la data del loro matrimonio

' Ci sposiamo l'11 ottobre '. Ospiti a 'Verissimo', Paolo Ciavarro eparlano del loro matrimonio , svelando per la prima volta la data prescelta , nel pieno dell'autunno. Leggi Anche Murat Ünalm di 'Terra amara': 'Diventerò padre' Leggi Anche ...Silvia Toffanin , dopo aver intervistato uno dei protagonisti della soap opera turca Terra Amara, ha chiamato in studioe il suo compagno. E in questa circostanza hanno annunciato ufficialmente che dopo tanti anni insieme hanno deciso di convolare a nozze l'11 ottobre 2024. Il figlio di Eleonora Giorgi ...Dalla proposta di matrimonio al racconto della loro storia d'amore, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono raccontati in una lunga ...Paolo Ciavarro e la sua compagna si sposeranno: l'annuncio oggi a Verissimo Silvia Toffanin, dopo aver intervistato uno dei protagonisti della soap opera ...