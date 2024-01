Cinghiate e schiaffi al figlio disabile di 11 anni | arrestato

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) –e insulti aldi 11, il padre è statoa Sassari. La Squadra mobile, su indicazione della Procura della Repubblica, è riuscita a incastrarlo grazie a intercettazioni ambientali video e audio che hanno permesso, grazie alle procedure introdotte dal Codice rosso, l’arresto dell’uomo in flagranza differita. I familiari non raccontavano nulla all’esterno, ma gli agenti hanno scoperto che il padre ogni giorno picchiava e minacciava di morte ilundicenne con problemi di disabilità. Dopo l’intervento della Squadra mobile l’uomo è stato portato nel carcere sassarese di Bancali mentre il Tribunale dei minorenni ha disposto il trasferimento del bambino in una struttura specializzata. L'articolo proviene ...