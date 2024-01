Cina | societa’ quotate in borsa raggiungono record dividendi in contanti

Pechino, 23 nov – (Xinhua) – Il consiglio cinese per il commercio oggi ha dichiarato di essersi attivato per agevolare le imprese ... (romadailynews)

... Filippine, Indonesia, Sud Corea,, Italia , India), che invece sono la stragrande maggioranza nei servizi, sia in numero che in peso, con le sole eccezioni di Australia, Francia e Germania. Le ...Sta per alzarsi il sipario sull'edizione 54 del Forum economico mondiale di Davos (15 - 19 gennaio). Il tema sarà "Ricostruire fiducia", snocciolato in oltre 200 eventi, trasmessi anche in streaming ...