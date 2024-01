Cina | societa’ quotate in borsa raggiungono record dividendi in contanti

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pechino, 13 gen – (Xinhua) – Iindellecinesiinhanno raggiunto un livellopari a 2.130 miliardi di yuan (circa 300 miliardi di dollari) nel 2023, ha dichiarato l’autorita’ per la regolamentazione dei titoli del Paese. Finora, un totale di 3.361 aziendealle borse di Shanghai e Shenzhen hanno reso noti i loro piani di distribuzione deiper il 2023, pari al 65,9% del totale delle aziende, secondo la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Dal novembre 2023, lesono state piu’ proattive nel riacquistare e aumentare le loro partecipazioni, continuando a inviare segnali positivi al ...

Pechino, 23 nov – (Xinhua) – Il consiglio cinese per il commercio oggi ha dichiarato di essersi attivato per agevolare le imprese ... (romadailynews)

Pil della2023 Quanto lasia vicina al raggiungimento dell'obiettivo ufficiale di crescita del 5% circa per il 2023 diventerà chiaro mercoledì, con la pubblicazione dei dati sul Pil dell'...... Filippine, Indonesia, Sud Corea,, Italia , India), che invece sono la stragrande maggioranza nei servizi, sia in numero che in peso, con le sole eccezioni di Australia, Francia e Germania. Le ...