Cina | previsto aumento traffico passeggeri per Festa di primavera

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pechino, 13 gen – (Xinhua) – Ildurante l’annuale corsa ai viaggi per ladiinprobabilmente registrera’ unquest’anno, ha dichiarato ieri il ministero dei Trasporti. Questa corsa, solitamente in un periodo caratterizzato da un’elevata domanda di trasporti a causa del ritorno a casa delle persone che si riuniscono con la famiglia, quest’anno durera’ dal 26 gennaio al 5 marzo. Secondo un piano per garantire i trasporti in questo periodo, pubblicato recentemente dal ministero e dalle autorita’ competenti, il flusso diinterregionali e i viaggi in auto raggiungeranno un livello record, il che potrebbe comportare una maggiore pressione sui trasporti e sulla logistica durante il periodo. ...