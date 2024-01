Cina | Henan | incidente in miniera di carbone causa 10 morti | 6 dispersi

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Zhengzhou, 13 gen – (Xinhua) – Sono stati confermati diecie altre sei persone risultano disperse in seguito a unavvenuto ieri pomeriggio in unadinella citta’ di Pingdingshan, nella provincia centrale cinese dello, hanno dichiarato oggi le autorita’ locali. L’e’ avvenuto alle 14:55 di ieri (ora locale) in unadella Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd. Le indagini preliminari hanno dimostrato che e’ statoto da un’esplosione die gas. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. I responsabili delladisono stati tenuti in custodia dalle autorita’ di pubblica sicurezza. (Xin) Agenzia Xinhua