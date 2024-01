Cina | Guangdong | Costco apre nuovo negozio a Shenzhen

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen – (Xinhua) – Persone in coda per entrare neldi, nella provincia meridionale cinese del, oggi 12 gennaio 2024. Il colosso statunitense della vendita al dettaglioWholesale ha aperto oggi unnella citta’, il sesto nellacontinentale. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 29 nov – (Xinhua) – Un cane robot e’ stato introdotto in un ufficio per la fornitura di energia elettrica a Dongguan, in Cina , per aiuta re ... (romadailynews)

... come la nuova area di Xiong'an e l'Area della Grande Baia- Hong Kong - Macao. Il ... I messaggi di Xi e l'agenda dellaper il 2024 Partner Cambio generazionale Strumenti e opportunità ...Non avvenne nel luogo che oggi ospita il primo centro, ma nel porto di Zhuhai, nel. Sono ... Il primo, sottolineato dalla, riguarda il consumo di suolo , un tema che all'Europa dovrebbe ...Shenzhen, 13 gen - (Xinhua) - Persone in coda per entrare nel nuovo negozio di Costco a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, oggi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...