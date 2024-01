Ciclista travolto e ucciso da un' auto | corpo sbalzato a 50 metri

La donna alla guida della vettura si è fermata a prestare soccorso. Insieme all'altro giovane che era con lei in macchina è stata poi trasferita in ... (ilgiornale)

Un'auto che sfreccia nella notte a velocità elevata travolge e uccide sul colpo un, sbalzandolo per oltre 50 metri. È accaduto la scorsa notte ad Albano Sant'Alessandro in provincia di Bergamo. La vittima, secondo quanto riporta il Corriere, è Luca Rossi, 52 anni, che ...La vettura, una Peugeot Gt, viaggiava a velocità elevata, tanto che il corpo dell'uomoè stato sbalzato a oltre 50 metri di distanza dal punto dell'impatto. Il ragazzo alla guida è rimasto ...Luca Rossi, 52 anni, di Albano, falciato e ucciso in bici nella notte da un'auto che andava a una velocità almeno doppia rispetto ai limiti ...Ciclista travolto e ucciso da un’auto guidata da un 21enne ad Albano Sant'Alessandro: l’uomo di 52 anni è sbalzato per oltre 50 metri ...