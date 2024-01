Ciclista di 52 anni investito e ucciso da un' auto | il corpo sbalzato a oltre 50 metri

(Di sabato 13 gennaio 2024) commenta Un 52enne è morto dopo essere statomentre era in bicicletta da un'guidata da un 21enne. E' successo ad Albano Sant'Alessandro (Bergamo) , dove la vittima abitava. La vettura, ...

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Onigo, nel Trevigiano, la scorsa sera. Patrick Mentil , 22 anni , originario di Castelcucco e ex ... (thesocialpost)

CASTELCUCCO ( Treviso ) - Una vita veloce, in sella alla bicicletta e poi sui social dove condivideva video delle sue imprese sport ive come un vero ... (ilmattino)

Questa mattina, alle 10.46, nel comune di San Giovanni Valdarno , precisamente in via Trieste, un ciclista di 88 anni è stato investito , ... (lortica)

Un altro Ciclista è stato investito e ucciso nella notte a Milano . Si tratta di un uomo di 37 anni che, intorno alle 2.35, in viale Umbria ... (ilfattoquotidiano)

Un’ Auto ha investito un ciclista nel cuore della notte, l’ impatto è stato a dir poco terrificante : per un uomo di 52 anni non c’è stato nulla da ... ()

commenta Un 52enne è morto dopo essere stato investito mentre era in bicicletta da un'auto guidata da un 21enne. E' successo ad Albano Sant'Alessandro (Bergamo) , dove la vittima abitava. La vettura, ...Pestato a sangue in pieno centro dopo aver rimproverato un ragazzino e nessuno interviene. Ha dell'incredibile quanto avvenuto a Mauro Zanuto , 56, che mentre tornava a casa dal lavoro a bordo della sua bicicletta è stato preso a pugni e malmenato da un gruppetto di ragazzini tanto da finire all'ospedale. Al pronto soccorso il signor Zanuto ...Il ciclista è sempre rimasto cosciente ma ha riportato una seria lesione alla gamba, tanto da essere trasportato in codice rosso all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Sul posto è intervenuta ...Il Sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri, dopo alcune indiscrezioni giornalistiche e politiche relative alla modifica della norma sul numero dei mandati pe ...