Ciao Darwin | due ex volti di Uomini e Donne presenti in puntata

ASCOLTI TV 12 GENNAIO 2024 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3252 36.80 PT – 7810 24 H – 3512 39.74 PT – 8109 Tg1 ... (bubinoblog)

Quarto Grado su Rete4 per tutti gli appassionati degli ultimi fatti di cronaca e su Canale5 spazio al divertimento con9 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il film Rambo su Italia1, il ...... Dunque, dopo la storia d'amore con Federico Rossi, il flirt con Rkomi e con Matteo Berrettini e Luigi Strangis, sembrava che il cuore dell'ex madre natura difosse tornato a battere, ed ...Ciao Darwin torna dopo le feste, tra "Milf" e "Teen" e il nuovo "Padre natura" Questa sera, venerdì 12 gennaio, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano su Canale 5 con la prima puntata del 2024 del prog ...Ciao Darwin 9 è tornato nella serata del 12 gennaio 2024, dopo lo stop natalizio, con una novità che in realtà anche negli anni passati a volte è stata proposta. Da tempo però non vedevamo scendere la ...