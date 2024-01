“Ci sono più ‘gay’ che uomini” | commenti omofobi per il contest #ILovePienza

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 13 gennaio 2024)a, ci risiamo. Nonbastati gli insulti a gay e disabili nella recensione di un cliente della pizzeria Le Vignole, in provincia di Lodi, che hanno fatto il giro del web, ripresi e commentati anche sui principali media italiani. No, perché, come abbiamo premesso in quell’articolo, spesso è sui social che si trova l’espressione massima (di solito in negativo) della libertà di parola e di opinione. Unsulla pagina Instagram della Pro Loco Pienza, come se ne vedono tanti, si rivela più eloquente di un sondaggio di opinione: sapete, ad esempio, che “Prima non c’erano tutti questi gay” in giro, e invece il mondo “adesso ne è pieno“? Tanto che può capitare addirittura di imbattersi in una coppia che si bacia, magari immortalata in un romantico scatto che poi viene pubblicato sui social proprio per partecipare a un concorso… ...