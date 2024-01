' Ci sono più ' gay' che uomini' | commenti omofobi per il contest #ILovePienza

omofobi a, ci risiamo. Non sono bastati gli insulti a gay e disabili nella recensione di un cliente della pizzeria Le Vignole, in provincia di Lodi, ... (luce.lanazione)

Esports - quali sono i titoli più attesi del 2024 nel panorama del gaming competitivo?

Il 2023 è stato un anno straordinario per gli Esports, con titoli come Street Fighter 6, Mortal Kombat One, Counter Strike 2, e FC 24 (addio FIFA) ... (esports247)