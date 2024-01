Chiara Nasti sarà mamma bis | “Gravidanza totalmente diversa dalla prima”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 13 gennaio 2024)e Mattia Zaccagni saranno a breve genitori per la seconda volta, a poco più di un annonascita del loro primogenito Thiago, venuto alla luce a novembre 2022. Le voci in merito a una possibile nuovadella 26enne circolavano già da qualche tempo, ma ogni dubbio a riguardo è stato fugato in occasione del derby di Coppa Italia Lazio-Roma, in cui il calciatore è andato a segno e ha poi esultato mettendosi il pallone sotto la maglietta e mimando le forme di un pancione. L’influencer negli ultimi giorni ha poi mostrato ai suoi follower, con cui è costantemente in contatto attraverso le Instagram Stories, il suo “pancino” che risulta essere ormai evidente, oltre a dare alcuni dettagli su come sia vivendo questo periodo. “Ci risiamo, a breve, entrerò nel quarto mese – ha detto ...