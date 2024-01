Chi è Melike Ipek Yalova Müjgan di Terra Amara? Instagram

C'è Posta Per Te punta a replicare il successo delle scorse edizioni e la carta vincente di stasera è sicuramente l'ospitata degli attori Murat Unalmis,Ipek Yalova e Ugur Gunes . Gli attori ...Vediamo orasono gli ospiti che interverranno durante la prima puntata di questa sera, sabato ... In studio, accolti da Maria De Filippi arriveranno infatti: Murat Ünalmis,pek Yalova e Uur ...Scopri gli ospiti della prima puntata di C'è Posta Per Te 2024: Paolo Bonolis e i protagonisti di Terra Amara.Qual è il nome dell’attrice che interpreta Behice Hekimoglu in Terra Amara Si chiama Esra Dermancioglu e il ruolo ottenuto nella soap opera turca è il più celebre del suo repertorio al momento.