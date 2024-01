Cessione Inter | paracadute Steven Zhang | non perderà il club a zero

... quello che già in passato aveva fatto saltare il suo arrivo all'. De Laurentiis ha trattato personalmente con Pozzo ladel calciatore e sul fronte delle due società non c'è mai stato ...Poi i complimenti all'avversario: "Dopoe Fiorentina il Bologna è la squadra che ha più punti ... C'è anche Gastón Pereiro, congelata per ora laalla Ternana, che potrà avere la prima ..."La famiglia Zhang non perderà l’Inter a zero in caso di esercizio del pegno da parte di Oaktree alla scadenza del prestito da 275 milioni". Si legge ad oltranza già ..."La famiglia Zhang non perderà l’Inter a zero in caso di esercizio del pegno da parte di Oaktree alla scadenza del prestito da 275 milioni". Si legge ad oltranza già ...