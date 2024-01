Cerchione | “Vittoria che lascia più dubbi che certezze Ennesima prestazione imbarazzante di Cajuste”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il Napoli vince contro la Salernitana, ma le critiche dimettono in luce problemi di. Kvaratskhelia brilla nonostante le critiche. Nel derby contro la Salernitana, il Napoli riesce a conquistare tre punti cruciali, ponendo fine a una serie di risultati negativi che avevano scosso la squadra di Mazzarri. Tuttavia, nonostante la, le critiche piovono da diverse parti, con il giornalista e speaker radiofonico Lucache non risparmia giudizi taglienti sulle performance degli azzurri.ha espresso il suo disappunto su X, dichiarando: “Di Napoli Salernitana si salvano solo i 3 punti.di, Lindstrom nemmeno preso in considerazione, a conferma – se ancora ...

Notizie Calcio Napoli - A '1 Football Club', programma radiofonico condotto da Lucain onda su 1 Station Radio, è intervenuto Tommaso Romito , ex calciatore, tra le altre, di ...la, ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Lucain onda su 1 Station Radio, è intervenuto Tommaso Romito, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Salernitana. Di seguito, un estratto ...Tuttavia, nonostante la vittoria, le critiche piovono da diverse parti, con il giornalista e speaker radiofonico Luca Cerchione che non risparmia giudizi taglienti sulle performance degli azzurri.Esiste un problema di pubblica sicurezza a Molfetta La risposta plastica a questa domanda, per chi ancora avesse dei dubbi, è arrivata nella notte in cui la nostra città festeggiava la fine del 2023 ...