Cento giorni ostaggio dei terroristi | cento giorni sotto le bombe

"Domani sarebbero. Sarannoche le persone soffriranno nei tunnel senza aria, senza un posto dove muoversi. E non riesco proprio a pensarci. Non riesco a descrivere la ...Centinaia di giornalisti e troupe televisive sono danello Stato per seguire il conto alla ... l'ex presidente Trump, sull'onda del sostegno degli evangelici, ha il 54 perdei consensi, ma ...L’ultima ricerca di Ires Veneto commissionata dalla Cgil sugli ostacoli per i residenti in città e nelle isole della laguna ...Buongiorno. Domani, 14 gennaio, saranno 100 giorni di guerra a Gaza. Da allora, il conflitto innescato dal massacro compiuto il 7 ottobre da Hamas ha provocato quasi 25 mila morti: circa 1.400 israeli ...