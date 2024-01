C’è posta per te | storie della prima puntata | l’amore tra due donne | la suocera “mamma” | figlio e madre lontani

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 13 gennaio 2024) Torna ufficialmente C’èper te, il programma di Maria De Filippi in onda nel sabato sera di Canale 5 e ricco di emozionanti. Questa sera, 13 gennaio, in occasione, non mancheranno i momenti che faranno riflettere, indignare e sorridere. Scopriamo ledel primo appuntamento stagionale di C’èper... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.