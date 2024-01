C' è Posta Per Te | chi sono i postini e le regole imposte da Maria

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 13 gennaio 2024) Torna stasera C'èPer Te con una nuova edizione. Anche quest'annoDe Filippi tenterà di far riappacificare persone che, per motivi diversi e svariati, hanno interrotto i loro rapporti. Nella puntata di sabato 13 gennaio 2024 assisteremo a ricongiungimenti familiari, storie d'amore giunte al capolinea, tradimenti e storie di primi amori mai dimenticati. Confermata in toto la formazione didi C'èPer Te: oltre all'inossidabile Marcello Mordino, che è anche diventato un simbolo perché presente fin dagli inizi, troveremo Gianfranco Apicerni e due giovani volti cheentrati in fretta nel cuore dei telespettatori. Ci riferiamo ad Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Quest'ultimo, parlando del programma, ha dichiarato cheDe Filippi è riuscita a creare una ...