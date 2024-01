C’è Posta Per Te 2024 | prima puntata | le storie e gli ospiti

Leggi su latuafonte

(Di sabato 13 gennaio 2024) Torna C’èPer Te su Canale 5, con lain onda il 13 gennaio. Inserata Maria De Filippi fa il suo ritorno con il noto programma televisivo, che da più di 20 anni appassiona il pubblico di Mediaset. Come sempre, i telespettatori assistono alledi persone comuni, che decidono solitamente di partecipare alla trasmissione per fare una sorpresa o per riprendere i rapporti con una persona cara. De Filippi cerca, ancora una volta, di far riflettere i protagonisti delle varie puntate e non mancano i colpi di scena. In tutto questo, si inseriscononoti. C’èPer Te,del 13 gennaioLeggi anche: Uomini e Donne, ...