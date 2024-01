C’è Posta per Te 2024 | come partecipare?

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 13 gennaio 2024) È uno dei programmi cult di Canale 5 e di tutta la televisione italiana. Non a caso C’èper Te, che torna in onda da sabato 13 gennaio, è giunto alla ventisettesima edizione. In onda dal 2000, il programma riesce ogni anno ad essere uno dei più seguiti sulle reti Mediaset, grazie all’immediatezza del format ed alla capacità di Maria De Filippi (che ne è anche ideatrice) di entrare in sintonia con gli ospiti in studio. Proprio per questo, le storie che rimangono più impresse nella mente del pubblico sono quelle legate alla gente comune e che non hanno a che fare con i personaggi famosi: vicende di tradimenti, ricongiungimenti e richieste di perdono fanno maggiormente breccia perché ci si identifica molto di più diventando storie nostre o che avremmo potuto sentire tra i nostri conoscenti. Il successo del programma è quindi frutto anche del ...