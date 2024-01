CdS – Derby | i genitori del tifoso che ha perso l’orecchio | “Basta | chiudete gli stadi”

(Di sabato 13 gennaio 2024) 2024-01-12 20:35:14 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Ildi Coppa Italia ha lasciato scorie non indifferenti, sia per quanto accaduto sul terreno di gioco sia per i deplorevoli episodi registrati sugli spalti dello “o Olimpico”. Il fitto lancio di torce e fumogeni che ha visto protagonisti laziali e romanisti, presenti in Tribuna Tevere e Curva Sud, ha macchiato inevitabilmente Lazio-Roma. Un ragazzo ha persinoun orecchio: monta la rabbia dei. Unhaun orecchio in Lazio-Roma, i: “gli” I giorni successivi a Lazio-Roma continuano ad essere accompagnati da un prevedibile sciame di polemiche. Ad avere la peggio, dopo il ...

Sarri recupera Luis Alberto per ilBuone notizie per Maurizio Sarri in vista deldi ...- Samardzic, il papà deciderà il suo futuro: si deve ancora parlare di commissioni e diritti d'...Sarri recupera Luis Alberto per ilBuone notizie per Maurizio Sarri in vista deldi ...- Samardzic, il papà deciderà il suo futuro: si deve ancora parlare di commissioni e diritti d'...E' da paura, titola l'edizione campana del Corriere dello Sport per raccontare del derby di quest'oggi col Napoli che non può sbagliare E' da paura, titola l'edizione campana del Corriere dello Sport ..."I tifosi lo adorano ma i risultati e il gioco non ci sono. Riuscirà l’amore della gente a far dimenticare gli insuccessi ai Friedkin", si domanda Agresti ...