Catania-Brindisi oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Massimino valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. La squadra padrona di casa si trova in grande difficoltà e non riesce ad ingranare in questa stagione, così spera di ritrovare la vittoria tra le mura amiche per scacciare i fantasmi della zona playout. Il club pugliese, dal suo canto, si trova nelle retrovie ed ha assolutamente bisogno di portare a casa punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Riprende il campionato di calcio di serie B. Fra le partite in programma oggi Bari - Ternana con inizio alle 14. Serie C girone C: fra le gare odierne (ore 20,45), Monterosi Tuscia - Monopoli e Virtus Francavilla Fontana - Benevento. Ieri Giugliano - Foggia 4 - 1 e Taranto - A Picerno 1 - 1. Domani in programma Audace Cerignola - Sorrento. - ...... SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) 20.45 Avellino - Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252) 20.45(Serie C) - SKY SPORT (...Il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, ha presentato così la sfida contro il Brindisi:“Ladinetti Domani sarà convocato, per me in C è un lusso, vedremo poi cosa accadrà sul mercato. Giocheremo ...BRINDISI – Il Brindisi in estrema difficoltà di personalità, gioco e classifica, fa visita al Catania per la 21esima giornata del Girone C del campionato di serie C, specialmente al Massimino dopo la ...