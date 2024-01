Caso Ferragni | ora anche il governo si muove con una norma per regolare gli influencer

Ancora guai per Chiara Ferragni che questa volta vedono coinvolto anche il conduttore Amadeus . Per entrambi è stata presentata l'istanza di ... (ilgiornale)

La forma del provvedimento Alla luce anche del(che ha portato all'apertura di un'indagine sulla pubblicità realizzata dall'influencer per la vendita del pandoro Balocco) gli "sherpa" ...Chiarada circa un mese è finita nel vortice mediatico per ildel pandoro "Pink Christmas" Balocco e ora due procure l'hanno iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata da ...Selvaggia Lucarelli svela un retroscena su Chiara Ferragni: “Pare ci sia molta irritazione verso Fedez perché…”. Dopo Chiara Ferragni ...La guardia di finanza sta verificando tutte le attività dell’influencer, che nel dicembre del 2017 fece beneficenza in una iniziativa in Pediatria al San ...