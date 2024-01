Caso ‘BoboTv’ | la storia non è finita | arriva l’annuncio di Adani

Leggi su rompipallone

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo anni di successo e incassi, la Bobo Tv ha chiuso i battenti settimane fa. La bufera tra i componenti non è però terminata. Leleè tornato a parlare in merito alla vicenda. Dall’inverno 2020 decine di migliaia di appassionati sono rimaste incollate allo schermo per seguire un format rivoluzionario: la Bobo Tv. Come tutti sanno, nel giro di pochi anni il programma condotto da Christian Vieri, accompagnato da Lele, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha raggiunto picchi di ascolti incredibili, ottenendo addirittura una trasmissione in Rai durante i Mondiali 2022. Di quel periodo, solo il ricordo. A novembre scorso, Vieri ha annunciato la separazione dagli altri membri, dando vita a nuovi contenuti con nuovi personaggi. L’ex Inter, Juve e Milan ha infatti varato una nuova programmazione per il 2024, con ospiti diversi dagli attori della ...