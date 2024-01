Casino Royale | “Dainamaita” torna in vinile per il trentennale

(Di sabato 13 gennaio 2024) MILANO – In occasione del 30° Anniversario della pubblicazione di “” dei, dal 2 febbraio sarà disponibile la nuova edizione speciale 2 LP. Oltre all’album originale rimasterizzato sono inclusi, per la prima volta su, i remix dei brani “Treno per Babilon” e “Re senza trono”. “Testa contro testa il suono graffia il cuore” dopo questo lavoro niente fu più come prima”, scrivono i. “Non cambiammo strada, decidemmo di andare oltre. Ogni artista deve prendersi l’opportunità di buttare fuori tutto quello che ha nello stomaco, nella testa e nelle orecchie, senza pensare a cosa succederà dopo. Fa strano ascoltare il primo disco in italiano dei, un lavoro che sorprende anche noi mentre lo riascoltiamo ...

Per l'anniversario della pubblicazione di " Dainamaita " dei, il 2 febbraio esce un doppio vinile con il disco rimasterizzato e , per la prima volta su LP, i remix dei brani "Treno per Babilon " e "Re senza trono". Con queste note i...