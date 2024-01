Caserta | Del Rosso | fasce deboli no priorità Amministrazione comunale | subito specialistica bimbi disabili

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 13 gennaio 2024). Nonostante le varie sollecitazioni, interrogazioni e rimostranze dei genitori ad oggi ancora non è partita laper iovvero quel servizio ad personam, previsto dalla legge, prestato da educatori e educatrici scolastici che viene erogato dagli Enti locali in favore di tutti gli studenti contà (certificata da una struttura sanitaria pubblica competente). Tale attività serve a facilitare l’inserimento e l’integrazione sociale degli alunnie quindi” è inaccettabile – dichiara il consigliereMaurizio Del– che a distanza di cinque mesi il Comune ancora non si sia attivato concretamente. Sperando che l’riveda le propriein merito ...