Caserta | 16enne accoltellato a Natale | cinque arresti | ipotesi regolamento di conti per droga

(Di sabato 13 gennaio 2024) Altrepersone sono state arrestate a Santa Maria Capua Vetere in un’operazione della Polizia in relazione ai fatti del 24 dicembre scorso, quando unfu pestato eda un gruppo di ragazzi nella zona dell’Anfiteatro Campano.I poliziotti della squadra mobile e del commissariato hanno notificato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...giovani arrestati dalla Polizia di Stato a Santa Maria Capua Vetere () per la violenta aggressione a colpi di sedie e coltelli ai danni di due fratelli di origine albanese, di cui uno, ...Gli altri quattro ragazzi coinvolti nel pestaggio delsono invece indagati. Alla base dell'aggressione secondo gli accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile di, coordinati dalla ...Hanno tra i 19 e i 24 anni i cinque giovani arrestati dalla Polizia di Stato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per la violenta aggressione a colpi di sedie e coltelli ai danni di due fratelli di ...E’ morta verosimilmente per assideramento la turista tedesca di 16 anni, trovata ieri morta in un bosco sopra San Candido, in Alto Adige. E’ quanto ha stabilito l’autopsia, che questa mattina è stata ...