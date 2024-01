Carlos Augusto | «Juventus? Pensiamo solo a noi | facciamo bene»

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha commentato il suo ritorno a Monza da avversario con la maglia dell’Inter su Sky Sport. SCUDETTO –commenta il suo ritorno: «Sono felice di vedere i miei compagni, lo staff. Devo a loro le mie conquiste in carriera.a noi, dipendiamoda noi.una buona partita,il nostro lavoro poi vediamo cosa succederà dopo» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Prima volta di Carlos Augusto a Monza, dopo il suo passaggio all’ Inter la scorsa estate. Non la prima in assoluto, va detto, dal momento che già ... (inter-news)

L'unica novità è il rientro di Dimarco dal 1 al posto dell'ex. Come vedere Monza - Inter in diretta tv e in streaming La sfida tra Monza e Inter è in programma sabato alle 20:45 all'U -...torna nella sua Monza ma non è detto che parta dall'inizio Dimarco infatti punta a riprendere il controllo della fascia sinistra: dopo essere subentrato contro il Verona, ora ha messo ...Ne ha parlato Ai microfoni di Inter TV ne ha parlato Carlos Augusto: "Speriamo di fare una buona gara, sappiamo che poi ci sarà la Supercoppa dopo. Per questo dobbiamo fare una buona gara e vincere". ...MONZA-INTER 0-0 LIVE MATCH 20.36 - Riscaldamento concluso, fra poco il calcio d'inizio. ---- IL TABELLINO MONZA-INTER 0-0 MONZA: 23 Sorrentino; 33 D'Ambrosio, ...