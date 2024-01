Carlo Conti conduce lo spin off di Tale e quale show In giuria Loretta Goggi | Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello 

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo Na, su Rai 1 arriva un altro-off di, il fortunatont condotto da. Stasera alle 21.25 va in onda la prima puntata di Tali e quali 2024. L’obiettivo è imitare in tutto e per tutto cantanti famosi. Con la differenza che i concorrenti non sono personaggi altrettanto noti, bensì persone comuni pronte a mettersi in gioco. ...

"Mamma è stata la mia vita. Mamma era la Saclà" . È un ricordo commosso quello diErcole: ha il "cuore pieno" e fatica a parlare di Pierina Campanella, mamma e fondatrice della ...die con ..."Mi piace tantissimo lavorare cone con questa giuria perché c'è un clima molto scherzoso, ci prendiamo in giro ma non c'è mai la rissa", ha spiegato Malgioglio. "In questo clima ...Il programma, condotto come sempre da Carlo Conti, nel corso di quattro appuntamenti darà spazio a straordinari artisti “non professionisti”, che si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla ...Stasera su Rai 1 inizia Tali e Quali la versione dedicata agli imitatori non professionisti del programma condotto da Carlo Conti Stasera sabato 13 gennaio, in prima serata alle 21:25 su Rai 1, va in ...