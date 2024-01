Capuano sull’audio VAR | «Nasca? Incomprensione Bastoni-Duda!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024) Secondo Giovannil’audio VAR di Inter-Verona inerente al contatto Bastoni-Duda è stato mal interpretato. Di seguito lo spiegazione del giornalista sulle parole dell’arbitro. INTERPRETAZIONE ERRATA – Giovanniera presente alla conferenza stampa in cui Gianluca Rocchi ha messo a disposizione le registrazioni audio del VAR di Inter-Verona. Per questo motivo il giornalista, ospite nel salotto di Sportitalia, prova a dare spiegare a chi non ha ascoltato direttamente: «L’audio di Bastoni-Duda col “Fischia, fischia, santo cielo”, e anche altre cose in realtà, andrebbe ascoltato tutto. Quell’affermazione dinon riguarda il fallo di Bastoni e Duda. Il VAR non ha visto o non ha valutato falloso e quindi non ha mai indicato all’arbitro. Sbagliando, ovviamente, perché si trattava di un fallo». RAGIONE ...