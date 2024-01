Caos Kvaratskhelia – Osimhen? Meluso chiarisce la situazione | la verità

(Di sabato 13 gennaio 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Salernitana: nel pre partita ha parlato il ds azzurro, Mauro. Il Napoli ha bisogno di ritrovare la vittoria per provare a restare incollato al treno di squadre che punta a qualificarsi alla prossima Champions League. Il Napoli ha vissuto la settimana che ha portato al derby con la Salernitana in ritiro, ma sono successe ugualmente diverse cose che hanno scatenato malumori extra campo.Kvara-, parlaNei giorni scorsi è impazzato iltrae l’agente dicon il nigeriano che non le ha mandate a dire al procuratore del compagno di squadra.SSC Napoli – Spazionapoli.it 13012024Ai microfoni di Dazn, il dsha commentato quanto accaduto e ...

Decisamente non il miglior momento per accendere la miccia che potrebbe far saltare in aria, definitivamente, la polveriera. E i danni potrebbero ... (calcioweb.eu)

Visto che non è bastato far volare gli stracci, adesso si è passati ai piatti (più o meno) : e le parole - stavolta - non sono come pietre. Peggio . ... (247.libero)

L'unico argine ale alla dilagante anarchia sta cercando di metterlo Walter Mazzarri, ... Lo sfogo dell'agente diera invece dovuto alla disparità di trattamento riservata al su ...Visto che non è bastato far volare gli stracci, adesso si è passati ai piatti (più o meno) : e le parole - stavolta - non sono come pietre. Peggio . C'è un tanfo che s'allunga intorno al Napoli, è l'...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Salernitana, derby campano valido per la prima giornata di ritorno in Serie A.