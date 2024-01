Canzoni tornate virali grazie al cinema e alla TV | da Kate Bush a Murder on the Dancefloor

Leggi su screenworld

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nella classifica dei singoli di maggior successo nel Regno Unito, pubblicata nella serata di venerdì, al secondo posto questa settimana figuraon the, canzone dance-pop incisa da Sophie Ellis-Bextor: nulla di strano, se non fosse che il brano in questione aveva fatto la sua prima comparsa nella suddetta classifica nel dicembre 2001, vale a dire ormai più di ventidue anni fa. Anche all’epocaon theaveva raggiunto il #2 della hit-parade britannica ed era diventata un discreto tormentone in quasi tutto il mondo (Italia inclusa); a dar voce a questo pezzo era l’allora ventiduenne Sophie Ellis-Bextor che, dopo l’esperienza come vocalist nella band indipendente Theaudience e la fortunatissima collaborazione con il deejay italiano Spiller per Groovejet (If This Ain’t Love), aveva fatto il ...