Cannavaro da brividi | la dichiarazione d’amore al Napoli è fantastica | avete sentito?

(Di sabato 13 gennaio 2024) Paoloè stato a lungo tempo il capitano del, ergendosi a bandiera eterna del club per cui ha sempre tifato. Walter Mazzarri è tornato alper un clamoroso bis. A differenza di oltre 10 anni fa, però, l’avvento del tecnico toscano non ha fornito l’elettroshock sperato, anzi, ad oggi, l’ex Torino e Cagliari ha fatto di gran lunga peggio del suo ultimo predecessore, l’esonerato Rudi Garcia. Sembrano lontani i fasti dello scudetto stravinto dall’armata costruita dall’attuale commissario tecnico della nazionale, Luciano Spalletti, ma anche quelli della prima era Mazzarri, quando l’allenatore riuscì in poco tempo a trasformare una squadra da metà classifica in un team in grado di lottare per l’Europa, qualificandosi in Champions League e vincendo la Coppa Italia del 2012, primo trofeo dell’era post Maradona. Paolo ...