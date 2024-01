Cane morde la manager di Briatore in Kenya | arresti domiciliari per un’avvocatessa di Bergamo

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Il 28 dicembre ho scoperto che la polizia turistica delvoleva vedermi”, racconta l’avvocatessa Rita Duzioni. “Quando mi sono presentata mi hanno arrestata, mi hanno preso le impronte digitali, mi hanno notificato il capo di imputazione e trasportata in tribunale. Qui hanno stabilito una cauzione e mi hanno ritirato il passaporto“. La storia della Duzioni ha dell’incredibile: uno dei suoi cinque cani ha morso ladel resort kenyota di Flavio, per colpa di un custode che ha lasciato aperta una porta, e lei è stata accusata di omessa custodia anche se al momento dei fatti era in Italia, perché considerata responsabile del comportamento degli animali di sua proprietà. La storia delcheladie lei denuncia la ...

