Calciomercato Serie A | doppio colpo dalla Premier | la big chiude per entrambi

Leggi su rompipallone

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il top club diA è pronto are unLeague: si puòre subito, rinforzi per la seconda parte di stagione. Rinforzi per la seconda parte di stagione e per continuare a lottare su più competizioni, questo è l’obiettivo per i top club diA. Tra campionato, Champions League, Europa League, Conference League e Coppa Italia sono tante le partite che le maggiori squadre italiane dovranno affrontare da qui a fine maggio con ritmi elevati non sempre facili da sostenere. Ecco perché le società sono al lavoro perre colpi in entrata e regalare ai propri allenatori nuovi calciatori per effettuare le rotazioni tra una gara e un’altra. La sessione invernale diè ...