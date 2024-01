Calciomercato Milan | Moncada ha scelto Brassier ma il Brest…

(Di sabato 13 gennaio 2024)haper la difesa, ma il Brest deve abbassare la richiesta economica… IlhaLiliancome obiettivo numero uno per la difesa. Il centrale, attualmente in forza al Brest, sta brillando nella sua avventura in Ligue 1. Dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal Villareal e l’acquisto di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona, ilnon può, quindi, fermarsi sul mercato e per questo motivo la dirigenza spinge per il 24enne francese. Il Brest, però, deve abbassare la richiesta attuale, che è ferma a 12 milioni (Ilè disposto a offrirne 7/8). Il giocatore vuole vestire la maglia del club rossonero, tanto che ha rifiutato il Monaco. Adesso serve trovare ...

Dalla Francia riferiscono come Facundo Medina, accostato al Milan per la difesa, non dovrebbe lasciare il Lens a gennaio (pianetamilan)

Non è il mio allenatore preferito, anzi io proprio non lo vedo come allenatore del. Questo non certo per il suo passato alla Juve o all'Inter m a perché non ho mai amato il suo gioco . ...La finestra delinvernale è aperta. Ecco tutte le trattative live, gli affari, i rumors e i colpi ufficiali in Italia e all'estero della giornata. Rivivi il ...Dieta ferrea e mai uno sgarro, se non una volta ogni tanto dopo le partite. "Il calcio è la mia priorità", ha sempre detto. Da qui nasce il suo controllo maniacale della sua carriera calcistica e ...Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "La voglia di Troaré di sbarcare a Napoli: conosce il calcio italiano, si è formato ad Empoli ed è esploso poi con il Sassuolo. È un jolly ...