Calciomercato Lecce | Corvino prepara due rinforzi per la salvezza

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ildelin entrata è pronto a decollare sempre con la mano attenta del suo uomo, Pantaleo: vicini due innesti per laIldelin entrata è pronto a decollare sempre con la mano attenta del suo uomo, Pantaleo: vicini due innesti per la. L’uomo mercato dei pugliesi stando il terreno per arrivare a un doppio innesto importante per la rosa di D’Aversa: praticamente fatta per l’esterno offensivo Pierotti dal Colon per 1,2 milioni (contratto fino al 2027) e si avvicina anche il centrocampista De Wit dall’Az Alkmaar.