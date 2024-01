Calciomercato | Krunic saluta il Milan | il Napoli su Traoré | rivivi la diretta

'Tuttosport' in edicola questa mattina parla anche del Calciomercato del Milan . Rade Krunic via: chi arriva al suo posto? Le soluzioni (pianetamilan)

Calciomercato Milan , il dopo Rade Krunic potrebbe essere Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è in rottura con il Rennes… Il Milan ci prova per ... (dailymilan)

La finestra delinvernale è aperta. Ecco tutte le trattative live, gli affari, i rumors e i colpi ufficiali in Italia e all'estero della giornata. Rivivi il ...Radeè ormai un ex calciatore di Serie A: il bosniaco vestirà presto la maglia del Fenerbahce . Dopo la rottura con l'ambiente Milan e l'allenatore Stefano Pioli , l'ex Empoli sta viaggiando verso ...Oggi il Milan ha ceduto ufficialmente Krunic al Fenerbahce. Ecco quanto frutta l’operazione al calciomercato rossonero, cifre e dettagli Krunic è ufficialmente un giocatore del Fenerbahce. Ecco quanto ...Ore calde per il calciomercato invernale 2024 con le squadre più in affanno in questo inizio di stagione che cercano di tappare i 'buchi' nelle rispettive rose per porre rimedio a infortuni, attese ...