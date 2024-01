Calcio | Serie A | Verona-Empoli 1-0 alla fine del primo tempo

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen. - (Adnkronos) - Ilconduce per 1-0 sull'al termine deldell'anticipo della ventesima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere sin qui il match il gol di Djuric al 3'.

Si gioca la giornata di Serie A e il Calciomercato invernale non si ferma. E’ fatta per il passaggio di Hamed Junior Traorè del Bournemouth al ... (calcioweb.eu)

Napoli, 13 gen. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Napoli-Salernitana , match valido per la ventesima giornata ... (liberoquotidiano)

Napoli, 13 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-1 in rimonta la Salernitana 2-1 in un match valido per la ventesima giornata di Serie A, disputato ... (liberoquotidiano)

Mi ha chiesto se stessi andando lì per giocare ae quando gli ho detto di sì, lui mi ha ... InA è ricordato ancora oggi come una meteora . Dopo unadi prestiti, il club lo aveva poi ...... valido per la 20ª giornata dellaA 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. EPISODIO CHIAVE - Djuric colpisce di testa sugli sviluppi di und'angolo: la palla colpisce la traversa e ..L' Ascoli potrà contare su un numero importante di tifosi al seguito nel match contro il Parma in programma domani alle ore 16:15 allo stadio "Ennio Tardini" per la ventesima giornata del campionato ...A gennaio, i rossoneri si trovano già a distanza dalla vetta della Serie A, oltre ad essere stati eliminati sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia. Nonostante ciò, rimangono ancora in gioco ...