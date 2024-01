Calcio | Rrahmani ' Oggi c' era tensione | è stato duro vincere'

Napoli , 13 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli torna a vincere dopo 3 giornate, superando 2-1 in rimonta la Salernitana , tra le mura amiche del ... (liberoquotidiano)

Calcio Napoli - Rrahmani non convocato dal Kosovo : ci sarà per l’Empoli

Il difensore non è stato convocato dal Kosovo per il match delle qualificazioni agli Europei in programma domenica contro Israele, quindi potrà ... (2anews)