Calcio | Roma; Mourinho ' Io esempio perfetto di professionalità'

(Di sabato 13 gennaio 2024) "Non accetto in alcun modo che la mia, la mia dignità e il mio cuore per questo lavoro venga messa in discussione. Se c'è undisono io". Lo ha detto ...

"Non accetto in alcun modo che la mia professionalità, la mia dignità e il mio cuore per questo lavoro venga messa in discussione. Se c'è un esempio perfetto di professionalità sono io".... che ha il cuore in Piazza Grande e sulla via Emilia, anche via Farini e piazza, mentre in piazza XX Settembre sono previste iniziative particolari con uno stand del Modena, artisti di ...Jordan Henderson alla Juve: siamo vicini alla svolta! Non è una trattativa chiusa, ma in stato avanzato. E non ci sono al momento salite, dubbi o perplessità. La Juve ha accettato le condizioni di un ...Il tecnico Ivan Juric ha selezionato 22 calciatori per la partita contro il Genoa calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris, ventesima giornata del campionato di Serie A TIM: ...