Calcio | Mourinho ' c' è gente che deve dare di più | ma siamo seri'

"Non accetto in alcun modo che la mia professionalità, la mia dignità e il mio cuore per questo lavoro venga messa in discussione. Se c'è un esempio perfetto di professionalità sono io".

"C'è gente che dal punto di vista individuale deve dare di più". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia del Milan parlando del momento che sta vivendo la Roma. "Ma noi siamo un gruppo di gente seria, che soffre - ha aggiunto - Ieri la riunione con i giocatori è stata molto positiva". "Non accetto in alcun modo che la mia professionalità, la mia dignità e il mio cuore per questo lavoro venga messa in discussione. Se c'è un esempio perfetto di professionalità sono io". Mourinho presenta il match contro il Milan in conferenza stampa. Si sofferma a parlare del derby e della situazione della squadra. Jordan Henderson alla Juve: siamo vicini alla svolta! Non è una trattativa chiusa, ma in stato avanzato. E non ci sono al momento salite, dubbi o perplessità. La Juve ha accettato le condizioni di un contratto.