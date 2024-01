Calcio | Motta ' Ranieri un modello | a Cagliari con voglia di fare bene'

(Di sabato 13 gennaio 2024) "La nostra gara con l'Atalanta un esempio per tutti in serie A" BOLOGNA - Bologna aanche senza Saelemaekers: oltre allo squalificato Zirkzee, Thiagodovrà rinunciare per infortunio all'...

Thiago Motta sta regalando spettacolo con il suo Bologna. Uno spettacolo che non è passato inosservato neanche all’estero, in particolar modo in ... (ilnapolista)

Il Bologna con Giovanni Sartori è scatenato per il presente ma anche per il futuro: in ottica Calciomercato ha preso Ilic ma avrebbe pronto un altro ... (calcionews24)

Bologna,e l'elogio all'Atalanta Durante il botta e risposta in sala stampa, al tecnico rossoblù viene chiesto 1ual è la squadra che ha messo più in difficoltà fino ad ora il Bologna....sottolinea anche le qualità del Bologna, non solo tecniche o tattiche. "Le perdite di tempo e le simulazioni sono cose che non ci appartengono: noi aiutiamo gli arbitri perché tutti i giorni in ...L’allenatore del Bologna Thiago Motta, ricercato anche dal Milan, si è espresso in vista della partita della Unipol Domus contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Le sue parole: CAGLIARI – «Assenze Si, ...Il tecnico dei rossoblù: "Noi non simuliamo, loro non mettono in difficoltà l'arbitro, fu una bellissima partita. Agli arbitri dico, venite a vedere i nostri allenamenti" ...