Calcio | Milan | ufficiale la cessione di Krunic al Fenerbahce

(Di sabato 13 gennaio 2024)o, 13 gen. - (Adnkronos) - "ACcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Rade Kruni? al Fenerbahçe Spor Kulübü. Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura". E' il comunicato delcon il quale annuncia ladi Radeal. Con la maglia delil trentenne bosniaco ha collezionato 139 presenze, nelle quali ha segnato tre gol, uno in Champions League, uno in Serie A ed uno in Europa League, vincendo anche lo scudetto nel 2022.

