Calcio | Juric | ' bella partita sul piano dell' intensità | c' è da migliorare ma strada giusta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Genova, 13 gen. - (Adnkronos) - "Secondo me è stata unasule i ragazzi hanno risposto alla grande. Ci è mancato il gol, ma abbiamo fatto una buona gara contro una squadra ricca di giocatori di qualità, come Malinovskyi e Gudmundsson". Così l'allenatore del Torino, Ivan, commenta, al microfono di Dazn, il pareggio per 0-0 in trasferta contro il Genoa. "Qui c'è gente che dà tutto per la maglia e che non si risparmia mai. La, c'è da, ma ho buone sensazioni -aggiunge il tecnico croato-. Anche se abbiamo un centrocampo molto tecnico, noi lavoriamo molto sul pressing, sulle posizioni, su come rubare la palla. Penso che anche nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare il ...