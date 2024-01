Calcio | il Napoli batte 2-1 la Salernitana con Rrahmani al 96' e torna a vincere dopo 3 turni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen. - (Adnkronos) - Il3 giornate, superando 2-1 in rimonta la, tra le mura amiche del 'Maradona' grazie a un gol dial 96'. A sbloccare il match un gol di Candreva al 29', a cui replica su rigore Politano al quarto minuto di recupero del primo tempo. Successo di fondamentale importanza per gli azzurri che salgono al sesto posto in classifica a quota 31 e si rimettono in corsa per un posto in Champions League, mentre i granata sono sempre ultimi con 12 punti. I padroni di casa partono forte e al 5' sono subito pericolosi sull'asse Politano-Di Lorenzo, bravo Fazio a chiudere sul capitano azzurro.qualche minuto ancora Di Lorenzo in proiezione offensiva servito da Cajuste: chiude Gyomber ...