Calcio | Gilardino; gara gagliarda | ai punti avremmo meritato

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il quinto risultato utile consecutivo fa sorridere Albertoche nonostante le assenze e la cessione in settimana di Radu Dragusin, il miglior difensore del girone d'andata, si deve arrendere ...

Il Genoa in questo Calciomercato invernale appena cominciato dovrà difendersi dagli assalti che gli arriveranno per un suo top player difensivo. ... ()

Il Genoa è scatenato sul mercato e oltre alla possibilità in difesa valuta due nomi per l’attacco da consegnare a Gilardino Il Genoa è scatenato ... (calcionews24)

Tra partenze e arrivi prosegue il lavoro al Signorini in vista della sfida di sabato tra il Genoa di Gilardino e il Torino dell'ex Juric. I rossoblù ... (247.libero)

Il Genoa dopo aver affrontato giorni di “fuoco” con l’ Operazione Dragusin, si rituffa nel Calciomercato in direzione entrate. Individuato il profilo ... ()

peraltro ha sorpreso tutti lasciando Frendrup in panchina e schierando un Genoa molto offensivo con Messias, Malinovksyi, Gudmundsson e Retegui tutti in campo contemporaneamente. "Morten (...... Juric ha più scelta rispetto ache ha a disposizione solamente otto giocatori di ...d'angolo dalla sinistra battuto dal solito Gudmundsson che pennella sul secondo palo, il difensore ...Non si fanno male Genoa e Torino nell'anticipo della ventesima giornata di Serie A: lo 0-0 di Marassi rispecchia appieno una partita equilibrata, giocata su ritmi bassi e ricca di errori… Leggi ...Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno contro il Torino di Juric. Terzo pareggio consecutivo, che consente al Grifone di muovere la classifica e portarsi al ...