Calcio | Genoa; l' omaggio a De Andrè a 25 anni dalla scomparsa

Ile i suoi tifosi hanno voluto omaggiare Fabrizio De Andrè in occasione del 25/o anniversario della scomparsa avvenuta nel 1999. Prima di- Torino al Luigi Ferraris sono risuonate le note di alcune delle canzone più famose del cantautore genovese, oltre a "Genova Blues" cantata da De Andrè con Francesco Baccini e dedicata proprio ...Al pari di Kamada altro desaparecido delitaliano. Lindstrom disputò e vinse l'Europa League ... Tutti i giornali lo davano titolare contro ilperché era tornato prima dalla nazionale, ...Il tecnico dei rossoblù: "Noi non simuliamo, loro non mettono in difficoltà l'arbitro, fu una bellissima partita. Agli arbitri dico, venite a vedere i nostri allenamenti" ..."Chi non se la sente saluti con dignità. Vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città". Nel corso di Napoli-Salernitana il messaggio dei tifosi azzurri presenti in Curva B allo ...